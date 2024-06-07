Gönyeli-Alayköy bölgelerindeki elektrik kesintisinin sebebi patlayan yer altı kablosu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Dalman Aydın, Gönyeli-Alayköy bölgelerindeki elektrik kesintisinin dün akşam patlayan yer altı kablosundan kaynaklandığını açıkladı.

Konuyla ilgili TAK’a bilgi veren Aydın, tamirat çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, dönüşümlü kesinti yapılan yerlere yaklaşık 2 saat içinde elektrik verilmeye başlanacağını söyledi.

