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Gönyeli-Alayköy bölgelerindeki elektrik kesintisinin sebebi patlayan yer altı kablosu

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Gönyeli-Alayköy bölgelerindeki elektrik kesintisinin sebebi patlayan yer altı kablosu
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Dalman Aydın, Gönyeli-Alayköy bölgelerindeki elektrik kesintisinin dün akşam patlayan yer altı kablosundan kaynaklandığını açıkladı.
Konuyla ilgili TAK’a bilgi veren Aydın, tamirat çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, dönüşümlü kesinti yapılan yerlere yaklaşık 2 saat içinde elektrik verilmeye başlanacağını söyledi.
 
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