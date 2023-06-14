Sağlık Bakanlığı “Dünya Kan Bağışçıları Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, kan bağışının pek çok kişiye yaşam umudu olduğunu belirtti.

Mesajda, “Yaşamsal sıvı olarak ifade edilen kan modern tıpta yegâne kaynağı insan olan elzem bir ilaç olarak kabul edilmektedir. A – B – 0 (Sıfır) kan grubu sınıflandırma sistemini oluşturan Nobel ödüllü bilim insanı 14 Haziran tarihinde dünyaya geldiği için bu tarih Dünya Kan Bağışçıları Günü olarak anılmaktadır” denildi.

Duyarlı, gönüllü ve kan bağışı için uygun bir donörden (bağışçıdan) muhtelif kan ürünleri elde etmek maksadıyla kan bankalarına (merkezleri) tarafından kan alınma işlemine kan bağışı denildiği kaydedilen mesajda, 18-65 yaş grubunda olup en az 50 kilogram olan kişilerin kan bağışında bulunabileceği ifade edildi.

Kan bağışı için bir seferde en fazla yarım litre (500cc) kan verebildiğine değinilen mesajda, periyodik olarak kan bağışı yapılmasında herhangi bir sorun öngörülmediği, bilakis faydaları olduğu kaydedildi.

Mesajda, “Kan bağışı pek çok kişiye yaşam umudu olabilir. Kan bağışı acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Unutmayın, her damla kan kurtarılana bir candır.” ifadeleri kullanıldı.

