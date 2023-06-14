Polis halk koşusuna kayıt için son iki gün

Polis Örgütü’nün 59’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen "Polis Haftası Kutlama Etkinlikleri" kapsamında, 18 Haziran Pazar günü yapılacak Polis-Halk Koşusuna kayıt olmak için son iki gün kaldığı bildirildi.

Lefkoşa Şehir İçi güzergahındaki, 10 km’lik Polis-Halk Koşusu saat 07.00'de başlayacak.

Koşuya kayıtların cuma günü, saat 17:00’da biteceği, koşuya katılımın ücretsiz olduğu kaydedildi.

Koşu başlama-bitiş yerinin Polis Genel Müdürlüğü Protokol Girişi olduğu belirtilirken, kayıt linki şöyle:

“Kayıt Linki: https://docs.google.com/forms/d/115bb0TqSeMebdieh-fdE5qt21pP1uDrtt2NM_T5WvGY/viewform?edit_requested=true

Koşu güzergahının haritası: https://www.plotaroute.com/route/1918877”

Güzergah üzerinde, üç ayrı noktada su istasyonu kurulacağı ve koşu sonunda tüm sporculara katılım madalyası verileceği, genel klasmanda 1, 2 ve 3’üncü gelenlere, madalyaları yanında kupa da verileceği ifade edildi.

Açıklamada, ödül töreninin saat 10.00’da Polis Genel Müdürlüğü’nde yapılacağı belirtildi.

Göğüs numaralarının, 17 Haziran Cumartesi günü 10:00 - 16:00 saatleri arasında, Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda bulunan Atletizm Federasyonu binasında dağıtılacağı ifade edildi.

