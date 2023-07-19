Girne-Değirmenlik Dağ Yolu’nda tehlikeli mahalde araç geçen ve karşıdan gelen araç sürücüsünün canını tehlikeye atan kamyon şoförü polis tarafından saptanmış ve kamyon şoförüne 4 bin 747 TL para ve 40 puan cezası kesilmişti.

Bu cezadan sonra ayrıca kamyon şoförünün ehliyeti iptal edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklaması şöyle:

"Bugün (dün) itibari ile ilgili şahsın ehliyeti iptal edilmiştir. Ayrıca ağır trafik kazalarına neden olan şahısların da ehliyetlerinin iptal edileceği için gereken düzenlemeler yapılıyor."

