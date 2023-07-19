Genç anne öldü, bebeği öksüz kaldı

Karaoğlanoğlu’nda denizde cansız bedeni bulunan 39 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Altyn Esetova’dan geriye minik bebeği kaldı

Karaoğlanoğlu’nda geçtiğimiz pazar günü sabahın erken saatlerinde denizde cansız bedeni bulunan 39 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Altyn Esetova dün son yolculuğuna uğurlandı.

1 çocuk annesi genç kadın dün saat 13.00’de Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.

Çalışma izinli olarak ülkede bulunan Altyn Esetova’nın geride küçük bebeği ve

gözü yaşlı ablası kaldı.

Altyn Esetova’nın cansız bedeni 16 Temmuz Pazar günü saat 05.30’da Karaoğlanoğlu’nda deniz içinde tespit edilmişti. Esetova’nın ölümüne ilişkin polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Öte yandan KKTC Türkmenler Birliği, sosyal medya hesabından Altyn Esetova için paylaşım yaptı.

Birliğin açıklaması şöyle:

“Büyük bir üzüntüyle bildirmek isteriz ki, Altyn Esetova vatandaşımızı kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz.

16.07.2023 tarihinde aramızdan ayrılarak, bizlere büyük bir boşluk bıraktı. Bu zor zamanlarda, birlikte dayanışma içinde olmak ve kaybımızı paylaşmak önemlidir.

Arkasında melek bir çocuğu kaldı ve ablasından başka kimsesi yoktur.

Sizden büyük ricamız tüm halkımız olarak büyük yoğunluk ile yalnız bırakmayalım.

Birlik olalım ve bu paylaşımı tüm arkadaşınıza yollayın.”

