Lapta'da başarılı uyuşturucu operasyonu

Lapta’da dün Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen “Kırık Kalıp Operasyonu”nda, K.H’nın (E-39) evinde yapılan aramada, yaklaşık 1 kilo 800 gram ağırlığında Hint keneviri (kubar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Polis bültenine göre, bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan F.C.H. (E-30) tutuklandı.

