Kamuda kesinti kararına düzenleme

Kamuda kesinti kararına güncelleme yapıldı. Yeni düzenlemeye göre 15-30 bin TL arası maaşlarda yüzde 10; 30 bin TL üzeri olanlardan ise yüzde 20 kesinti yapılacak



Kamuda yüzde 56 hayat pahalılığı ödeneği sonrasında maaşlardan kesinti yapılmasına yönelik Yasa Gücünde Kararname yayınlandı.

Başbakan Ünal Üstel, verdiği yeni talimatla kamuda 15 bin TL üzeri maaşlarda yapılacağı açıklanan yüzde 20 kararını güncelledi.

Buna göre Hayat Pahalılığı (HP) eklendikten sonra aylık 15 bin TL’nin altında maaş, 13’üncü maaş ve emekli maaşı alanlardan kesinti yapılmayacak.

15 bin TL üzerindeki maaşlardan yüzde 10, 30 bin TL üzeri maaşlardan ise yüzde 20 kesinti yapılacak.

Maaş kesintisi geri ödemelerinin Nisan 2023’te olacağı belirtildi.

Kesinti sonrası maaşın 15 bin ya da 30 bin TL’nin altına inmesi durumunda, ödemenin 15 ya da 30 bin TL üzerinden yapılacağı da ifade edildi.

Maaş kesintileri yurtdışı görevlerde olanlara yüzde 10 şeklinde uygulanacak.

Kesintiler emekli maaşları ile 13'üncü maaşlar dahil her türlü kamu, kooperatif, belediye gibi ödemeleri de kapsayacak.

Temmuz ayı maaşlarıyla başlayacak ve Aralık maaşlarıyla sona erecek kesintilerin Nisan 2023 sonuna kadar geri ödenmesi hedefleniyor.

“Her Türlü Maaş, Onüçüncü Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Yasa Gücünde Kararname” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, Anayasa'nın 112'nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanan “Her Türlü Maaş, Onüçüncü Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yi onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımlanmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmasına karar verdi.

Kararnameye göre, maaş tutarı net 15 bin TL ve altında olan kişilerden kesinti yapılmayacak. Maaşı 15 bin 001 TL ve üzeri olan kişilerden yüzde 10 kesinti yapılacak, ancak 15 bin TL altına düşmeyecek.

Maaş tutarı 30 bin 001 TL ve üzerinde olan kişilerden ise yüzde 20 kesinti yapılacak ancak kesinti sonrası maaş 30 bin TL’nin altına düşmeyecek.

Kararname kapsamında yurtdışı temsilciliklerde görevli tüm personelin (mahalli personel hariç) döviz cinsinden yapılan maaşlardan da yüzde 10 oranında kesinti yapılacak.



