Kamuda bayram tatili 9 gün oluyor

Kamuda Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı.

Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, 8 Nisan Pazartesi ile arife güne denk gelen 9 Nisan Salı'nın idari tatil verilmesi yönünde alınan kararı Başbakan Ünal Üstel açıkladı.

Ramazan Bayramı’nın 10 Nisan’da başlayacağını kaydeden Üstel, bayram öncesindeki 1 buçuk günlük sürede kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını, bayram tatilinin 9 gün olacağını belirtti.

Başbakan Üstel, Ramazan Bayramı’nın tüm vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

Öte yandan Ünal Üstel başkanlığında saat 16.00 sıralarında başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı sürüyor.

