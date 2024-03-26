Bitkilerde çoğaltma ve aşılama teknikleri konusunda uygulamalı eğitimler verilecek

Tarımsal Araştırma Enstitüsü, bitkilerde çoğaltma ve aşılama teknikleri konusunda uygulamalı eğitimler düzenliyor.

Tarımsal Araştırma Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada, bitkilerde çoğaltma ve aşılama teknikleri konusunda yapılacak ilk eğitimin Türkmenköy Araştırma İstasyonunda 2 Nisan Salı günü 09.30-12.00 saatleri arasında yer alacağı kaydedildi.

İkinci eğitimin ise Güzelyurt Biyoteknoloji Laboratuvarı ve Araştırma İstasyonunda 4 Nisan Perşembe günü 09.30-12.00 saatleri arasında yapılacağı belirtilen açıklamada, eğitimlere katılmak ve detaylı bilgi almak isteyenlerin Türkmenköy için 03923778156; Güzelyurt için ise 03927145895 numaralı iletişim numaralarından bilgi alabilecekleri kaydedildi.

