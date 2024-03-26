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Bitkilerde çoğaltma ve aşılama teknikleri konusunda uygulamalı eğitimler verilecek

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Bitkilerde çoğaltma ve aşılama teknikleri konusunda uygulamalı eğitimler verilecek
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Tarımsal Araştırma Enstitüsü, bitkilerde çoğaltma ve aşılama teknikleri konusunda uygulamalı eğitimler düzenliyor. 
Tarımsal Araştırma Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada, bitkilerde çoğaltma ve aşılama teknikleri konusunda yapılacak ilk eğitimin Türkmenköy Araştırma İstasyonunda 2 Nisan Salı günü 09.30-12.00 saatleri arasında yer alacağı kaydedildi.
İkinci eğitimin ise Güzelyurt Biyoteknoloji Laboratuvarı ve Araştırma İstasyonunda 4 Nisan Perşembe günü 09.30-12.00 saatleri arasında yapılacağı belirtilen açıklamada, eğitimlere katılmak ve detaylı bilgi almak isteyenlerin Türkmenköy için 03923778156; Güzelyurt için ise 03927145895 numaralı iletişim numaralarından bilgi alabilecekleri kaydedildi.
 
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