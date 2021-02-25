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Kalkınma’da Tosunoğlu dönemi

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Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığa Hasan Tosunoğlu getirildi

Kalkınma’da Tosunoğlu dönemi

 
Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu yeni yapılan atamalardan sonra görev dağılımı yaptı, Başkanlığa Hasan Tosunoğlu, Asbaşkanlığa da Mehmet Aktunç getirildi.
Yönetim Kurulu'nda Türkiye'den atanan iki üyenin yanı sıra Serdar İlhan, Enver Hoca ve Genel Kurul tarafından seçilmiş Ali Kamacı da yer alıyor.
Bakanlar Kurulu önceki gün Kalkınma Bankası Başkanı Akmercan;  üyler Batur Sağlamer ve Arda Kalfaoğlu görevden alarak, yerlerine Hasan Tosunoğlu, Serdar İlhan ve Enver Hoca'yı getirmişti.
 
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