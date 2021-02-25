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AKP ülkeyi kayyum sistemiyle yönetiyor

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KTOEÖS, AKP'nin Kuzey Kıbrıs’taki alt yönetimini açıkça hiç çekinmeden kayyum sistemiyle yürüttüğünü” iddia etti

AKP ülkeyi kayyum sistemiyle yönetiyor
 
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “UBP-DP-YDP hükümetini ince hesaplar, pazarlıklar, talimatlarla kabine değişikliği yaparak halkın sağlığı, güvenliği ve geleceğini hiçe sayıp skandal kararlar üretmekle” eleştirdi.
KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem, ülkeye en kötü dönemini yaşattığını savunduğu hükümetin, adaletten, etik değerlerden uzak, ilkesiz, toplumun her kesiminde infial yaratan kararlara imza attığını, “AKP'nin Kuzey Kıbrıs’taki alt yönetimini açıkça hiç çekinmeden kayyum sistemiyle yürüttüğünü” iddia etti.
Eylem, salgının ülkede başladığından beri yanlış kararlarla tüm sektörlerde ve halkın refah seviyesinde sıkıntılar yaşanmasına neden olanların, halen yandaşlarından yana, siyasi kararlar üretmeye devam ettiklerini belirtti.
Eylem, UBP-DP-YDP hükümetine “uçuş kısıtlamasının kaldırılması, Derneklere Yardım Tüzüğü’ndeki değişiklik, öğrencilerin karantina ücretlerinin devlet tarafından ödenecek olması, ince avın açılması, okullara terör örgütleriyle ilgili genelge gönderilmesi konularında sorular ve eleştiriler yöneltti.
Selma Eylem açıklamasında “Hükümet ettiğini sananlar siz kim oluyorsunuz da halkımızın sağlığını tehlikeye atıyor, çalışanları emeklileri asgari ücretlileri açlığa mahkûm ediyor, üniversiteye gidecek olan, eğitim hakkı elinden alınan çocuklarımızın geleceğiyle oynuyorsunuz?” ifadelerine de yer verdi.
 
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