Bakan Gardiyanoğlu, TC Lefkoşa Elçiliği ile görüşülerek, Kalkanlı Yaşam Evi için 7.3 milyon TL’lik kaynak ayrıldığını, Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi binasının teknik ve donanım bakımından sıkıntılarının giderileceğini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Kıbrıs İlim Üniversitesi KKTC Sorumlusu Filiz Çakar, öğretim üyesi Dr. Barış Koyuncu ve Doç. Dr. Yalın Kılıç’ı kabul etti. Gardiyanoğlu, ayrıca SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Gardiyanoğlu, yaşlı bakım evleri, huzurevleri ve rehabilitasyon merkezlerinin denetimlerinde Bakanlığın sadece uyarma noktasında bir yetkiye sahip olduğunu, bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak adına yasa hazırlığı içinde olduklarını kaydetti.

Gardiyanoğlu, “Yaşlı bakım evleri ve rehabilitasyon merkezlerinin, yaptırımı ile birlikte tek bir bakanlık tarafından güvence altına alınması için gerekli talimatlar verilmiştir” dedi.

Ankara’ya çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini ve mevkidaşı bakanlarla görüştüğünü ifade eden Gardiyanoğlu, özellikle sosyal hizmetler alanında Anavatan’daki mevkidaşlarının KKTC’den gelecek uygulanabilir her projeye seve seve katkı koymaya hazır olduğunu belirtti.

Yeşilırmak’tan Karpaz’a kadar bakanlığa ait tüm yarım projeleri tamamlama kararı aldıklarını söyleyen Gardiyanoğlu, göreve geldiğinde aldığı ilk şikayetin Kalkanlı Yaşam Evi olduğunu, binada klimaların çalışmadığını kaydetti.

İlk ziyaretini oraya yaptığını söyleyen Gardiyanoğlu, Planlama inşaat Dairesi ile işbirliği içinde çalıştıklarını, duyarlı iş insanları sayesinde orada 150 bin dolara yakın bir masraf yapıldığını ve binanın tadilatının devam ettiğini ifade etti.

Ülkede ciddi bir yaşlı bakım evi eksikliği olduğuna değinen ve binanın yıllarca atıl durumda olan bir otel olduğunu anımsatan Gardiyanoğlu, TC Lefkoşa Elçiliği KEİ Ofisi ile görüşülerek, Kalkanlı Yaşam Evi için 7.3 milyon TL’lik kaynak ayrıldığını söyledi ve Yaşam Evi’nin örnek gösterilebilecek bir yaşlı bakım evi tesisi haline getirileceğini kaydetti.

Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi binasının teknik ve donanım bakımından sıkıntılarının giderileceğini anlatan Gardiyanoğlu, merkezde yaşanan personel eksikliğinin de TC Elçiliği ile görüşülerek Türkiye’den gelen özel eğitim öğretmenlerinin merkeze yönlendilerek çözüleceğini söyledi.

Girne 18 Yaş Üsrtü Rehabilitasyon Merkezi binasının izolasyon sıkıntılarının giderilmesi ve binanın büyütülmesi için çalışmalara başladıklarını dile getiren Gardiyanoğlu, İskele bölgesinde üç yıldır hizmet vermeyen Mehmetçik ve Yenierenköy sosyal hizmet birimlerinin de yeniden açılacağının müjdesini verdi.

Bölgede yaşanan personel eksikliğini gidermek için Başbakan’dan yetki aldığını ifade eden Gardiyanoğlu, önümüzdeki hafta sosyal hizmet bölümü mezunu dört sosyal hizmet uzmanı gencin istihdam edileceğini kaydetti.

Gardiyanoğlu, Karpaz bölgesinde ciddi anlamda bir 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı üzerinden bakanlığa tahsis edilen Yenierenköy’deki eski sağlık merkezi binasının da, hayırsever iş insanlarının katkısı ile Yenierenköy ve bölge halkına kazandırılacağını ifade etti.

