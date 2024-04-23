Mayıs'ta kaydoldu, Haziran'da mezun edildi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nden sahte diploma alan THY çalışanı Volkan Köylübay’ın psikoloji bölümüne gerçek kaydının 2023’te yapılmasına rağmen 2019’da yapılmış gibi gösterildiği ve toplam 61 ders almış gibi gösterilerek aynı gün mezun edildiği ortaya çıktı Köylübay’ın eşi Neslihan Köylübay'ın da Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü'ne kaydının 2023’te yapılmış olmasına rağmen 2021’de yapılmış gibi gösterilip 39 ders girişi yapılarak aynı gün mezun edildiği tespit edildi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) sahte diploma alan Türk Havayolları çalışanı uçak teknikeri Volkan Köylübay, eşi Neslihan Köylübay teminat talebiyle dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mali Şubede görevli polis çavuşu mahkemede olguları aktardı.

Polis, Volkan Köylübay’ın Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinin psikoloji bölümüne gerçek kaydının 5 Haziran 2023’te yapılmasına rağmen 15 Ekim 2019’da yapılmış gibi gösterildiğini ifade etti. Polis, 5 Haziran 2023 tarihinde zanlı adına sisteme 19 ders girildiğini ve toplam 61 ders almış gibi gösterilerek aynı gün mezun edildiğini açıkladı. Polis, Volkan Köylübay’dan izahat istendiğini, Ağız ve Diş Sağlığı Fakültesi’ne yazıldığını, psikoloji bölümünde ise okumadığını söylediğini dile getirdi. Polis, zanlının diplomasının resminin üniversite yetkilisi tarafından mesaj olarak gönderildiğini, söz konusu fotoğrafı çalıştığı iş yerinin sistemine kayıt ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının fotoğraf olarak gönderilen diplomanın üzerindeki bilgileri okumadığını, diplomanın aslını ise hiç almadığını öne sürdüğünü açıkladı. Polis, zanlının derslere hiç gitmediğini, öğretmenlerden aldığı ödevleri yaptığını söylediğini de aktardı. Polis, öğretmenlerle konuştuklarını, zanlıyı tanımadıklarını ve derslerde görmediklerini söylediklerini ifade etti.

Polis, zanlının diplomasının Millî Eğitim Bakanlığı ile T.C. Elçiliğine sunulan ve onaylanan fotokopisinin bulunduğunu ancak aslının bulunmadığını söyledi.

Polis, zanlının ayrıca aynı üniversitede yüksek lisans için işletme bölümüne kaydını yaptırdığını da belirtti.

Polis, zanlının çalıştığı Türk Hava Yolları KKTC şubesine sunduğu diplomanın fotokopisiyle 3 bin 257 TL maaş artışı aldığını belirtti.

Polis, Neslihan Köylübay’ın ise KSTÜ’nün Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans bölümüne kaydının 25 Mayıs 2023’te yapılmış olmasına rağmen 30 Eylül 2021’de kaydı yapılmış gibi gösterildiğini ve 19 Haziran 2023’te 39 ders girişi yapılarak zanlının aynı gün mezun edildiğini ifade etti. Polis, Neslihan Köylübay’ın KSTÜ’den verilen diplomayı henüz almaya gitmediğini söylediğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinde 2-3 derse girdiğini ve okula devam etmediğini söylediğini açıkladı.

Polis, öğretmenlerle konuştuklarını, zanlıyı tanımadıklarını ve derslerde görmediklerini söylediklerini ifade etti. Polis, zanlının eğitim bakanlığına sunduğu diploma fotokopisinin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının eşinin kredi kartıyla okula 20 bin TL ödeme yaptığını da tespit ettiklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların kişi başı 150 bin TL nakit teminat yatırması, her biri için bir kefilin bir milyon TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün ispat-ı vücut yapmaları şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

