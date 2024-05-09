Kafilenin kaderini değiştiren pürüz

6 Şubat depremi öncesinde İsias Otel’de rezervasyon konusunda pürüz yaşanması üzerine Gazimağusa Canbulat Özgürlük Ortaokul kafilesi 5 dakika mesafedeki Park Otel’e gönderildi. O gece, 35 canı KKTC’den koparan deprem yaşandı. İsias Otel yerle bir olurken, Park Otel ise ayakta kaldı

Tek bir kafile olarak yola çıktılar. Hep birlikte aynı otelde konaklayacaklardı. Ancak önce İsias Otel’de rezervasyon konusunda yaşanan pürüz, ardından Park Otel'in sahibi İsmail Dimez'in engellemesi, onların hikayesinin farklı yazılmasına sebep oldu.

Geçtiğimiz yıl ilk kez, KKTC’de ortaokullar arası voleybol turnuvasında şampiyon olan okulun yanı sıra kontenjan açıldığı için ikinci olan okul takımının da Türkiye’deki şampiyonaya katılmasına imkan tanınmıştı.

Böylece şampiyon olan Gazimağusa Türk Maarif Koleji erkek voleybol takımının ardından KKTC ikincisi olan Gazimağusa Canbulat Özgürlük Ortaokulu da 2 öğretmen eşliğinde 14 öğrencisiyle Adıyaman’ın yolunu tutmuştu.

Tek bir kafile olarak yola çıktılar. Hep birlikte aynı otelde konaklayacaklardı. Ancak İsias Otel’de rezervasyon konusunda pürüz yaşanması üzerine Canbulat kafilesi 5 dakika mesafedeki Park Otel’e gönderildi.

Bir gün sonra İsias Otel’de boşluk oldu ancak hem iki otelin yakın oluşu, hem öğrencilerin düzeninin bozulmaması hem de Park Otel sahibi İsmail Dimez’in kafileyi bırakmak istememesi, onların hikayesinin farklı yazılmasına sebep oldu.

O gece 35 canı KKTC’den koparan ilk deprem yaşandı. İsias Otel yerle bir olurken, Park Otel ise ayakta kaldı.

16 kişilik kafile bir gün sonra adaya dönerken, geride çok acı hatıralar ve bir daha asla göremeyecekleri arkadaşlarını bıraktılar…

MYK Haber ekibi, İsias davasının ikinci duruşması için gittiği Adıyaman’da Park Otel’i ziyaret etti, otel sahibi, aynı zamanda emekli bir öğretmen olan İsmail Dimez’den o günleri dinledi.

Park Otel hala ayakta. İkinci depremde yanındaki binanın üzerine devrilmesine rağmen, yine de ayakta kalmayı başarmış. Bürokratik işlemlerin bitmesi ve zarar gören dış ve iç kaplamaların yenilenmesinin ardından otelini yeniden faaliyete geçirmeyi hedefliyor İsmail Dimez…

“Çocuklar eşyalarını alıp çıkıyorlardı. ‘Burada kalmak istiyor musunuz?’ diye sorunca ‘Evet’ dediler, ‘Ben de o zaman hadi yukarı çıkın.’ dedim” diyerek, o gece bilmeden adeta kafilenin kaderini değiştiren İsmail Dimez, gözleri yaşlanarak, İsias’taki ve Adıyaman’daki kayıpları da andı.

Uykudan uyanır uyanmaz kendilerini dışarı atan kafiledeki öğrencilerden bazılarının valizleri ise hala otelde…

Meslektaşı Nazan Müezzinoğlu ile birlikte Canbulat Özgürlük Ortaokulu kafilesinin başında Adıyaman’a giden beden eğitimi öğretmeni Ali Osman Nurettin de, KKTC’den yola çıktıkları andan adaya dönene kadar yaşadıklarını MYK Haber’e anlattı. “Deprem, en son akla gelecek şeydi belki de, biz bunu yaşadık.” diyen Nurettin, İsias Otel’de yitirdikleri öğretmen arkadaşları ve öğrenciler için hissettikleri büyük acıyı da paylaştı.

