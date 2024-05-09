Cezaevinde uzlaşı göründü

Merkezi Cezaevi’nde teknik personel eksikliği gerekçesiyle 30 gündür yapan sendikalar, Başbakanlıktan istihdam sözü aldı. KTAMS Başkanı Bengihan, dört teknik personelin en geç yarın Cezaevi'nde göreve başlayacağı sözünü aldıklarını açıkladı ve istihdam yapılana kadar greve devam edeceklerini vurguladı

Merkezi Cezaevi’ndeki teknik personel eksikliği nedeniyle bir aydır grev yapan

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-iş), dün sabah Başbakanlık önünde basın açıklaması yaparken Başbakanlık'tan gelen davetle Müsteşar Berhan Ongan ile görüştü.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, dört teknik personelin en geç cuma günü Merkezi Cezaevi'nde göreve başlayacağı sözünü aldıklarını açıklayarak, istihdam edilecek kişiler göreve başlayana kadar grev ve eylemin devam edeceğini söyledi.

KTAMS ve Kamu-İş, Merkezi Cezaevi’nde teknik personel eksikliği gerekçesiyle 30 gündür devam eden grev hakkında Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

KTAMS Başkanı Bengihan görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, iki sendika olarak teknik işlerle ilgili eksiklik nedeniyle Merkezi Cezaevi’nde bir aydır grev yaptıklarını belirterek, bir yıldır teknik personel ve işçi alınacağı sözü verilmesine rağmen bu sözün tutulmadığını kaydetti.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, ilgili bakanlık olan İçişleri Bakanlığı ile uzun süredir görüşmeleri devam ettirdiklerini ancak bir netice alamadıklarını ve greve başvurduklarını kaydetti.

Sendika yetkilileri konuşmaların ardından Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan ile görüşmek üzere Başbakanlığa girdi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Başbakanlık Müsteşarı Ongan’dan, Merkezi Cezaevi için ihtiyaç olan bir elektrikçi, bir dülger, bir su tesisatçısı, bir de kaynakçı olmak üzere işe göre istihdam niteliğinde dört personel alınması için yazışmaların tamamlandığı bilgisini aldıklarını söyledi.

İlgili kişilerin en geç cuma gününe kadar Merkezi Cezaevi’nde göreve başlayacakları bilgisi verildiğini ifade eden Güven Bengihan, istihdam edilecek kişiler göreve başlayana kadar grev ve eylemin devam edeceğini belirtti.

