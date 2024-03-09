En çok doğum 25 – 29 yaş arasında

KKTC'de 2022 yılında gerçekleşen 3 bin 649 doğumdan, en büyük payı yüzde 31,7 ile 25 – 29 yaş grubundaki anneler oluşturdu.
Bunu yüzde 29,4 ile 30-34 yaş grubundaki anneler, yüzde 17,8 ile 35-39 yaş grubundaki anneler, yüzde 14,3 ile 20-24 yaş grubundaki anneler, yüzde 4,9 ile 40-44 yaş grubundaki anneler, yüzde 0,9 ile 14-19 yaş grubundaki anneler ile 45 ve üzeri yaş grubundaki anneler takip etti.
2022 yılındaki toplam 1831 ölümden 819’u kadın 1012’si erkek olurken, kadın ölümlerinin yüzde 44,7’si dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı.
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