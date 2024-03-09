“Kadın cinayetleri toplumun duyarsızlığını yansıtan acı bir gerçek”

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, kadın cinayetlerinin toplumun duyarsızlığını yansıtan acı bir gerçek olduğunu vurguladı

YDÜ’deki Kadın Çalışmaları ve Multidisipliner Yaklaşımlar” sempozyumunda konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, kadın haklarını geliştirmek üzere tarih boyunca önemli bir mesafe kat edildiğini ancak daha alınması gereken önemli bir yol olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Nalça Andrieu, “Dünya genelinde en yoksul kesimin çoğunluğunu kadınlar oluştururken, eğitim eksikliği de büyük ölçüde kadınları etkilemektedir. Yürürlükteki karar ve kanunların, fırsat eşitliği ve özgürlük konusunda yeterli olmadığı ortadadır” dedi.

Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, kadınların genellikle belirli bir kimlikle özdeşleşip başarılı olma baskısı altında hissetmelerinin temel nedeninin toplumun beklentileri olduğunu belirtti. Bu baskının ardında, hala var olan erkek egemen toplumun etkisinin bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nalça Andrieu, ayrıca kadın cinayetlerinin toplumun duyarsızlığını yansıtan acı bir gerçek olduğunu vurguladı.

“Toplumsal cinsiyet eşitliği; eğitimden iş hayatına, bilimden siyasete kadar her alanda herkesin eşit temsil edilmesini ve fırsat eşitliğini içerir” söyleyen Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, “Kadın kadının yurdudur, yaslandığı dağıdır, tutunduğu dalıdır, ölen kadınların avaz avaz çığlığıdır” dedi.



