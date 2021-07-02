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Kabotaj Bayramı, Kurtuluş Savaşı’nın denizlerdeki zaferi

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Kabotaj Yasası’nın kabulünün 95’inci yıl dönümü Gazimağusa ve Girne’de düzenlenen törenlerle kutlandı

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Kabotaj Bayramı, Kurtuluş Savaşı’nın denizlerdeki zaferi
 
Türk denizleri ve kıyılarını yabancıların tekelinden kurtararak, her türlü denizcilik faaliyetlerini Türk bayraklı gemilere veren, Kabotaj Yasası’nın kabulünün 95’inci yıl dönümü Gazimağusa ve Girne’de düzenlenen törenlerle kutlandı.
Gazimağusa Zafer Anıtı önünde düzenlene törende anıta çelenk konuldu.
Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden tören, Sahil Güvenlik Komutanlığından Deniz Teğmen Atilla Abdurrahim Çavuşoğlu’nun konuşmasıyla tamamlandı.
Çavuşoğlu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın Kurtuluş Savaşı’nın denizlerdeki zaferi olduğunu söyledi.


Kabotaj Yasası’nın kabulüyle Türk denizciliğinin ve deniz ticaretinin ekonomideki yerini aldığını belirten Çavuşoğlu, Kabotaj Yasası ile Türk denizlerinin yabancıların tekelinden kurtarıldığını ifade etti.
Kabotaj Yasası’nın ekonomik alanda gelişmede önemli bir kazanım olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, yasanın denizcilik sektörünün korunması ve geliştirilmesi açısından da önemli olduğunu belirtti.
Kabotaj Yasası’nın ulusal güvenlik ve milli menfaatler açısından da öneminin tartışılmaz olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Barış Harekatı sonrasında sıfırdan başlayan Kıbrıs Türk denizciliğinin de tüm engelleme ve ambargolara rağmen önemli aşama kaydettiğini söyledi.
Girne’deki Kabotaj Bayramı töreni de saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.
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