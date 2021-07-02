Bile bile zehir soluyoruz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son günlerde artan hava sıcaklıklarıyla birlikte bazı bölgelerde bulunan çöplük alanlarında yangınlar çıktığını ve bu yangınlar nedeniyle günlerce havaya zehirli gazların yayıldığını ifade ederek bu konudaki görüşleri paylaştılar



Hafta başında ülkemizin en büyük katı atık toplama merkezi olarak bilinen Güngör Çöplüğü’nde yangın çıktığını ayni gün Serdarlı Çöplüğü’nde de yangın başladığını söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, bunların sadece birkaç örnek olduğunu Karpaz’dan Lefke’ye kadar birçok bölgede çöplük alanlarının sürekli olarak yandığını dile getirdiler.

Bu yanan çöplük alanlarından çevreye yayılan zehirli gazların insan sağlığına büyük zararları olduğunu savunan vatandaşlarımız “Bile bile zehirleniyoruz. 4 gündür durmadan zehirli duman yayan Güngör çöplüğü gibi bütün bölgelerde yakılan çöplük alanlarıyla sürekli zehir soluyoruz ve ülkemizde her geçen gün artan kanser vakalarına şaşırıyoruz” diyerek sitemlerini aktardılar.

