Kablo ile elektrik çalışmaları hızlandı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, “Halkımızı bıktıran, sanayiye, üretime, ekonomiye zarar veren istenmeyen kesintiler tarihe karışacak” dedi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’yi ziyareti sonrası, Türkiye'den denizaltı elektrik bağlantısı aracılığıyla KKTC'ye enerji sağlamayı amaçlayan projenin hız kazandığını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıldan beri sürdürülen çalışmalar ışığında, Türkiye ve KKTC iş birliğiyle kurulan Ortak Enerji Çalışma Grubu’nun neredeyse tüm çalışmaları tamamladığını kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, iki ülkenin ilgili kurumları ve Çalışma Grubu’nun içinde bulunduğumuz aşamada teknik detayları hazır hale getirdiğini ifade ederek, Türkiye ile KKTC arasındaki bağlantı türünün, tüm dünyada en yaygın kullanılan sistem olacağını anlattı.

Bakan Amcaoğlu, şunları söyledi:

“Türkiye ile denizaltı elektrik bağlantısı, KKTC’deki şebekede elektrik kalitesini çok ciddi anlamda yukarıya çekecektir. Frekans sağlığı, arz güvenliği ve diğer birçok teknik açıdan sisteme faydası olacaktır. Bu arada, sisteme eklenecek yenilenebilir enerji miktarını da üst düzeye çıkaracaktır.”

-“KESİNTİLER TARİHE KARIŞACAK”

Bakan Amcaoğlu, çok sağlıklı bir şebeke olarak kabul edilmeyen ülkemizdeki elektrik şebekesinin sık kesintilere neden olduğunu, sorun yaşandığının bilindiğini ekledi ve kablo ile bağlantı sonrası KKTC’ye büyük katkı sağlanacağının bilinmesini istedi. Bakan Amcaoğlu, “Halkımızı bıktıran, sanayiye, üretime, ekonomiye zarar veren istenmeyen kesintiler tarihe karışacak” dedi.

Bakan Amcaoğlu, Türkiye’den KKTC’ye borularla su taşınması projesinin, “Asrın Projesi” olduğunu hatırlattı. Kablo ile elektrik getirilmesinin “Asrın İkinci Projesi” olarak değerlendirilmesinin çok doğru ve ayrıca gurur verici olduğunu kaydederken, “Elbette her iki projenin insani ve ekonomik anlamda değeri ölçülemez ama bu iki dev projenin siyasi avantaj sağladığı da göz ardı edilemezdir. Türkiye’nin öneminin ve bizlere verdiği değerin daha iyi anlaşılması açısından da kablo ile elektrik getirilmesi, bizler için büyük bir mutluluk olacaktır.” diye konuştu.

Bakan Amcaoğlu, enterkonnekte sistemin maliyetinin en geç bir yıl içerisinde belirleneceği, bu süre içerisinde Anavatan Türkiye ile KKTC arasında yetkilendirme anlaşmaları imzalanacağı ve ilgili projenin yaklaşık 85 kilometre uzunluğu bulunacağı bilgilerini de verdi.

