Gazimağusa Belediye Başkanı Başkan Uluçay, bölgede kazıları geçici olarak durdurabileceklerini söylediklerinde AB’deki muhataplarının bunu şantaj olarak değerlendirdiğini söyledi ve “Biz AB’ye insan haklarına verdiği değerden dolayı değer veriyoruz, derin bir hayal kırıklığına uğradım” dedi

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mağusa Suriçi Derneği (MAS-DER)’in daveti üzerine katıldığı “Her şey Mağusa için” temalı sohbet toplantısında belediyenin çalışmalarını anlattı.

Başkan Uluçay, idari anlamda alınacak tedbirleri bildiğini, bu çalışmaları yapacaklarını, olağanüstü bir felaket olmazsa Zeren Mungan gibi gönüllü insanlarla birlikte başarılı olacaklarına inandıklarını kaydederek, “2.5 yılda borç yükünün hafiflemesi ve normale dönülmesini öngörüyorduk ancak şu anda bu programı 1.5 yıla indirdik, ayda yaklaşık 2.5 milyon TL tasarrufumuz var, her kuruşun hesabını verebilecek şekilde çalışıyoruz, ödediğiniz her kuruşun hesabını vermeye hazırım, ben bunun sorumluluğunu taşıyorum” diye konuştu.

Başkan Süleyman Uluçay, “kanalizasyon ve kazılar hepimizin canını yakıyor, büyük sıkıntı” diyerek, diğer alternatif yolların asfaltlanması için Salamis Yolu’nun kazısını geciktirdiklerini, bu konuda hem ilgili şirket hem de AB ile tatlı sert bir şekilde ilişkilerin yürütüldüğünü söyledi. Başkan Uluçay, kazıları geçici olarak durdurabileceklerini söylediklerinde AB’deki muhataplarının bunu şantaj olarak değerlendirdiğini aktararak, “ben de bunun üzerine dedim ki ‘şantaj değil bu, siz boruları görüyorsunuz, bu şehirde insan yaşadığını unuttunuz’ insanların bırakın maddi anlamda arabalarının gördüğü zararı, maddi anlamda ödediklerini, o toz toprak sağlık açısından ve o bölgedeki işyerlerinde yarattığı büyük sıkıntı var, trafik de aynı şekilde” dedi. “Biz AB’ye insan haklarına verdiği değerden dolayı değer veriyoruz, derin bir hayal kırıklığına uğradım” şeklinde AB’ye tepkisini ifade ettiğini aktaran Başkan Uluçay, projenin boruların döşenmesinden ibaret olmadığını, şehirde insan yaşadığını unutmamak gerektiğine dikkat çekti.

Süleyman Uluçay, Gazimağusa’da şehrin yarısını kapsayan 58 kilometrelik kanalizasyon hattı yapıldığını, arıtma tesisinin 4 bin ton kapasitesi olduğunu ancak 6 bin ton kapasiteye ulaştığını ifade ederek, yazılı olarak da kapasitenin artırılması için başvuru yaptıklarını, kanalizasyonu hem Tuzla hem de Maraş’ın açık bölgesine de genişletme hedeflerinin olduğunu, hatta projenin Yeniboğaziçi’ne kadar uzandığını söyledi. Kanalizasyon tesisinden günlük 3 bin 500 ton su çıktığını, içme suyu derecesinde temiz olan suyu göle verdiklerini, üreticilerle görüşme yaptıklarını, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte yürütülen proje ile bu suyun Güvercinlik’teki 2 bin dönüm arazide hayvan yemi kullanılmak üzere değerlendirilmesinin düşünüldüğünü söyledi. Tesisten çıkan katkı atığın ise gübre olarak kullanılması için ek yatırımlara ihtiyaç olduğunu, katı atıkların çöplüğün arkasındaki bir alana boşaltıldığını, hem katma değer sağlayacak gübre olacak bir atığın kullanılmadığını hem de bu sıkışıklıkta tek vidanjöre 110 bin TL kira parası ödediklerine dikkat çekti. Bu hizmete toplamda 10 milyon TL’lik borç olduğunu, ayrıca ot biçme işine için 4 milyon TL birikmiş borç olduğunu, geçmişte ot biçme işine ayda 800 bin TL paranın ödendiğini, bu paranın da zaten ödenemediğini borç olarak biriktiği bilgisini vererek, “Bütün bunları toparlayıp yoluna sokmak için inanın kuruşu kuruşuna hesaplayarak gidiyoruz” diye konuştu.

“PALM BEACH BÖLGESİ YENİ POMPA İSTASYONU İLE KANALİZASYONA BAĞLANIYOR”

Uluçay, Palm Beach bölgesindeki paket arıtma sisteminin yeterli görülmediği için bölgede tutulan balıkların yeşil hat tüzüğü üzerinden güneye geçişinin engellendiğini, bu tesisin kapatılması kararını aldıklarını, orada yeni pompa istasyonu yapılarak ana hata bağlanacağını, hatta Palm Beach Otel’in de sisteme bağlanacağını çalışmaları yıl sonuna kadar yapmayı öngördüklerini belirtti. Süleyman Uluçay, kent genelinde yağmur suyu biriken 14 farklı noktadan 2 tanesinde çalışma yapıp kalıcı köklü çözüm bulunacağını, bütçenin şu anda bu kadarına imkan verdiğini de ifade etti.

