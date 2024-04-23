Kabineyi çocuklar devraldı

23 Nisan kutlamaları çerçevesinde bakanlık koltukları çocuklara devredildi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Bakanlar Kurulu toplantısında bakanlık koltukları çocuklara devredildi.Tüm bakanlar, çocuklara koltuklarını teslim etmek üzere Bakanlar Kurulu Toplantı Salonu’nda hazır bulundu. 6 ilçeden 15 çocuk, kabinedeki bakanlarla sohbet ederek, duygu ve düşüncelerini paylaştı.Başbakan Ünal Üstel yaptığı kısa konuşmada, bugünün küçüklerinin yarının büyükleri olacağına dikkat çekerek, “Görevlerimizi geleceğin idarecisi olacak olan çocuklarımıza bırakacağız” dedi.Başbakan’ın konuşmasının ardından Başbakan koltuğuna oturan Gazi Canbulat İlkokulu öğrencisi Ebrar Birgin de “Bize bu güzel günü armağan eden Atatürk’e teşekkür ederiz. Dünya bir günlüğüne olsa bile çocuklara bırakılsa hep kardeşlik ve dostluk kazanacak” şeklinde konuştu.Daha sonra kabinede yer alan bakanların koltuklarına oturan çocuklar duygu ve düşüncelerini paylaştı.