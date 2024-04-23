Feyzioğlu'ndan Atatürk vurgusu

Minikleri kabul eden Büyükelçi Feyzioğlu, Atatürk’ün 23 Nisan’ı milli iradeye sahip çıkacaklarına inandığı için çocuklara armağan ettiğini vurguladı

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret eden ilkokul öğrencilerini kabul etti.Büyükelçi Metin Feyzioğlu, TC Lefkoşa Büyükelçiliğine gelen çocukların ve gençlerin en değerli ziyaretçiler olduğunu vurgulayarak, çocukların bayramını kutladı.Bu bayramın hem çocuk hem de milli egemenlik bayramı olduğunu anımsatan Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı neden çocuklara hediye ettiği üzerine öğrencilerle sohbet etti.Tarihe de değinen, Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'nda çok şehitler verildiğini, Anadolu’daki insanların yoksullaştığını söyleyen Feyzioğlu, kurtuluşun ancak milli iradeyle olabileceğini, Atatürk’ün bu nedenle halka “Bağımsız, özgür bir gelecek istiyorsanız buna siz karar vereceksiniz” dediğini ifade etti.Mustafa Kemal’in bugünlere, çağdaşlığa ulaşılmasına neden olan birçok devrimi olduğunu da kaydeden Feyzioğlu, “Bana göre en büyük Atatürk devrimi, geleceğinin nasıl olacağını doğrudan doğruya millete sormasıdır” dedi.Feyzioğlu, Mustafa Kemal’in 23 Nisan’ı milli iradeye sahip çıkacaklarına inandığı için çocuklara armağan ettiğini de kaydederek, “Atatürk çocukları kuşkusuz çok seviyordu ama bu bayramı çocuklara hediye etmesi onlara güvenmesindendi” dedi.Öte yandan TC Büyükelçisi Feyzioğlu, bir 23 Nisan geleneği olarak makam koltuğunu bir öğrenciye devretti.Feyzioğlu’nun koltuğuna oturan Çayırova İlkokulu’ndan Sevda Zorba 23 Nisan’ı onlara armağan eden Atatürk’e teşekkür etti. Zorba, “Atatürk bugünleri görseydi, eminim çok mutlu olurdu” dedi.