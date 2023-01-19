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Joof vefat etti

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İki ay önce KKTC’ye gelerek gündem olan Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof hayatını kaybetti

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Joof vefat etti
İki ay önce KKTC’ye gelen ve Rum tarafının büyük tepkisini çeken Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2 ay önce KKTC’ye gelen ve Tatar tarafından Cumhurbaşkanlığında kabul edilen Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof’un vefatı dolayısıyla Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow’a taziye mesajı gönderdi.
Tatar, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof’un vefatı dolayısıyla Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow’a gönderdiği taziye mesajında şahsı ve KKTC halkı adına duyduğu derin üzüntüyü paylaştı. 
2 ay önce makamında kabul ettiği ve iki ülke arasındaki ilişkileri görüştüğü Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Joof’un vefatını büyük bir üzüntü içinde öğrendiğini ifade eden Tatar, merhuma Allah’tan rahmet dilerken, tüm Gambiya halkına şahsı ve KKTC halkı adına taziyelerini gönderdi.
 
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