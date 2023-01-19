“BM ve AB bizi aldatmamalı”

Meclis Başkanı Zorlu Töre “Kıbrıs’ta barışın anahtarı Türk ordusudur, BM değildir” dedi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Kıbrıslı Türkler için en büyük Türkiye’dir, Türk ordusu ve Türk milletidir, asla biz milletimizden ve anavatan Türkiye’den vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Zorlu Töre, Türkiye ziyareti çerçevesinde İstanbul Üniversitesi’nde, “Kıbrıs Türk halkının dünü, bugünü ve yarını” başlığı adı altında konferans verdi.

Sözde barış derneklerinin kurulduğunu ifade eden Töre, “Kıbrıs’ta barışın anahtarı Türk ordusudur, Birleşmiş milletler Barış gücü değildir, Avrupa Birliği de değildir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “dünya beşten büyüktür” sözünü hatırlatan Töre, Güvenlik Konseyi’nin Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının aleyhinde kararlar aldığını ancak Türkiye’nin bu kararları kabul etmediğini ifade etti.

“Güvenlik Konseyi bizi aldatmamalı, Avrupa Birliği bizi aldatmamalı veya bazı emperyalist ülkeler” vurgusu yapan Töre, “Biz kimseyi aldatmıyoruz ama kimseye de aldanmayacağız, KKTC bizim milli devletimizdir, en büyük güvenliğimiz ise Türk ordusudur, mücahitlerimizdir” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Töre, “Kıbrıslı Türkler için en büyük Türkiye’dir, Türk ordusu ve Türk milletidir, asla biz milletimizden ve anavatan Türkiye’den vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

“Kendi devletini istemeyen bir hayli güruh var” diyen Zorlu Töre, “İstiklal Marşı, Türkiye’de kabul edildiğinden beri Kıbrıslı Türkler, İstiklal Marşı okuyorlar, göndere Türk bayrağını çekiyorlar” şeklinde konuştu. Töre konuşmasında, “Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim bizim en büyük kutsalımızdır” ifadelerini kullandı.

