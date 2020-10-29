“Jet raporu niye açıklanmıyor?”

UBP genel başkan adayı Ünal Üstel, jet kriziyle ilgili “Polis raporu ve kamera görüntülerini bekliyorum. Olayla ilgili bir alakam bulunursa hemen milletvekilliğinden istifa edip ve genel başkan adaylığından da çekileceğim” dedi

UBP Genel Başkanlığına aday olan Ünal Üstel, erken seçimin ülke için intihar anlamına geleceğini belirterek, süratle koalisyon hükümetini kurmak gerektiğini söyledi.

Üstel, Genç TV'de Mustafa Alkan'ın konuğu oldu. Programda 'özel jet krizi' konusu da gündeme geldi.

Kendisinin bakanlar kuruluna önerge sunmaktan başka konuyla bir alakası olmadığını kaydeden Üstel şöyle konuştu:

'Otelciler sanayi odası başkanı, müteahhitler birliği başbakanı, sayın Özersay, başbakan ve ben bir kahvaltıda buluştuk. Bir işadamının yatırım planı konusu konuşuldu. Bu yatırımcının bir marina ve otel inşa edeceği söylendi. Adaya gelecek olanların pasaport bilgileri geldi izinler alındı ve uçak geldi. Bizim yaptığımız tek iş önergeyi hazırlayıp bakanlar kuruluna götürmek oldu. Başbakan önergeyi onayladı ve Tolga Atakan'a uçağın inişiyle ilgili görevi verdi. Benim olayla başka hiç bir ilgim alakam olmadı. Hakkımda ortaya atılan iddiaların tamamı asılsızdır."

Ünal Üstel, polis raporu ve kamera görüntülerinin açıklanması ve kendisinin konuyla ilgisi olduğunun ispatlanması halinde milletvekilliği ve genel başkan adaylığından istifa etme kararında olduğunu tekrarladı.

Üstel şöyle devam etti:

“Şimdi kurultay sürecinde de tartışılan polis raporu konusu var. Bu rapor açıklanmadan, kamera görüntüleri çıkmadan görevden alındım. Polis raporu ve kamera görüntülerini bekliyorum. Ben yarın sabah ilgili raporun açıklamasını bekliyorum. Olayla ilgili bir alakam bulunursa hemen milletvekilliğinden istifa edip ve genel başkan adaylığından da çekileceğim”

Otel kamera görüntülerinde kimlerin olduğunu kendisinin de çok merak ettiğini ifade eden Üstel, konunun biran önce aydınlatılmasını ve kamuoyunun aydınlatılmasını istedi.

Özel jet krizine ilişkin tüm fatura neden size kesildi şeklindeki bir soruya da Üstel şöyle cevap verdi.

"O günlerde cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyorduk. Ersin bey için çalışıyorduk. Kudret bey bizi kendinin de aday olduğu cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi mağdur etmeye çalıştı. Şimdi polis Raporu ve görüntülerin neden açıklanmadığını bilmiyorum... Kurultaya giderken de bu durum ayrı bir muamma. Ersin beye en yakın isimlerden biri olarak benim Ersin beyle aramı açmaya çalıştılar. Partim de bana sahip çıkmadı çünkü kurultay da Ersin beyin yerine geleceğimi hesaplayanlar oldu."



