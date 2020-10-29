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Gezici’ye göre Taçoy kazanacak

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Gezici’ye göre UBP Kurultayı’nda Hasan Taçoy ilk turda yüzde 53.8 oranında önde tamamlayacak ve partinin yeni genel başkanı olacak

Gezici’ye göre Taçoy kazanacak
 
 
 
Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ‘yönlendirme anket’ ve ‘Ulusal Birlik Partisi’ için çalıştığı iddiaları ile gündeme gelen Gezici, bu kez UBP Kurultayı için çalışma yaptı.
Gezici’ye göre UBP Kurultayı’nda Hasan Taçoy % 53.8 oranında önde tamamlayacak ve partinin yeni genel başkanı olacak.
Gezici Araştırma tarafından 24 – 27 Ekim 2020 tarihleri arasında 18 yaş ve üstü üyeleri temsil eden, 3.458 üye ile anket yapıldı. Araştırmanın hata payı + ve - 3,7 olarak açıklandı.
"Başkanlık seçimi için hangi adaya oy vereceksiniz" sorusuna anket sonuçlarına göre araştırmaya katılanların yüzde 53.8'i Hasan Taçoy'a yüzde 21.1'i Faiz Sucuoğlu'na, yüzde 9.1 Nazım Çavuşoğlu'na  yüzde 8.7'si Ünal Üstel'e yüzde 7.2'si Dursun Oğuz'a oy vereceğini belirtti.
Gezici’ye göre Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy’un genel başkanlık yarışına girecekleri çok önceden belli olduğu ve bu iki aday daha önce de bu yönde çalışmalar yaptıkları, öne çıktıkları için, bu iki aday delege üzerinde daha etkili oldu.
Gezici, en son Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde seçim sonuçlarını en az hatayla tahmin etmişti.
 
 
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