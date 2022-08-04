“Jeneratörlü salonlar hazırlanmalı”

Dev-İş’in eski genel başkanlarından Mehmet Seyis, yaşanabilecek uzun elektrik kesintilerine karşı oksijenle yaşayan insanlar için Sağlık Bakanlığı ve belediyelere jeneratörlü salonlar hazırlaması çağrısında bulundu





Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (Dev-İş) eski genel başkanı Mehmet Seyis, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yaşanabilecek uzun elektrik kesintileri için belediyelere ve Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunan Seyis, hastalar için jeneratörlü salonlar hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Seyis, salonlara sandalyeler konulması gerektiğini, prizler arasında ise en az 3’er metre mesafe olması gerektiğini de önerdi.

Seyis şöyle dedi:

“Bu gidişle yine uzun elektrik kesintileri olması kuvvetle muhtemeldir ve yaşamı oksijen Konsantratörüne bağlı olan insanların elektrik kesintileri sırasında en azından oksijen makinesini alıp buralara giderek nefes almaları sağlanmalıdır. Aksi durumda hastanelerde oluşacak yığılma tüm hastaları olumsuz etkileyecek ve belki de oksijene bağlanma noktaları yeterli olmayacaktır.

Bu arada böylesi durumlarda diyaliz makinesine, uyku apnesi cihazlarına ve benzer cihazlara bağlı hastaların da Devlet hastaneleri ile sağlık ocaklarına gitmeleri yönlendirilmelidir. En azından bunu organize etmeyi becerelim.”



