“Ataser, insafsızca suyumu kesti”

Alsancak’ta yaşayan Yeşim Kumral, kiracı olarak yaşadığı evde, ev sahibi ile yaşadığı sorun nedeniyle Alsancak Belediyesi’nin suyunu kestiğini söyledi





Alsancak’ta yaşam süren Yeşim Kumral isimli vatandaş yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Kiracı olarak yaşadığı evde, ev sahibi ile yaşadığı sorun nedeniyle Alsancak Belediyesi’nin suyunu kestiğini ifade eden Yeşim Kumral, “Yazın en sıcak günlerinde 1 Temmuz’dan beridir evimde su akmıyor. Duş alamıyorum, bulaşıklarımı yıkayamıyorum, temizlik yapamıyorum” diyerek isyan etti.

Ev sahibinin sözleşmesi bitmesine rağmen hem bir yandan yeni sözleşme imzalamayı kabul etmediğini ve kendisini evden atmak istediğini kaydeden Yeşim Kumral, “diğer yandan ise benden kira almaya devam ediyor ve kaporamı da vermiyor. Evi satacağını söylüyor, ben yeni ev sahibiyle anlaşırım diyorum bu kez de evi satmaktan vazgeçiyor” diyerek, sürekli bir sorun ve gelgit durumlarına maruz kaldığını kaydetti.

Avukatı ile görüştüğünü ve yasalara göre kendisinin evde oturduğu müddetçe hak sahibi olduğunu vurgulayan Kumral, ev sahibinin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na da giderek evinin elektrik enerjisini kestirmek istediğini fakat elektrik enerjisini kesmek için gelen ekiplerin ‘Bu evde yaşayan bir kiracı var ve bu sıcak havalarda elektriğini kesmeyiz zaten borcu da yok’ diyerek elektriğimi kesmediler” dedi.

Alsancak Belediyesi ile görüştüğü zaman kendisine, ‘Sen bu evde kiracısın ve senin sorumluluğundadır merak etme evde yaşadığın müddetçe ev sahibi suyunu kestiremez’ denildiğini ifade eden Yeşim Kumral, “Fakat Belediye Başkanı Fırat Ataser, ev sahibimden korkup insafsızca benim suyumu kesti. Tüm girişimlerime rağmen 1 Temmuz’dan beridir bu sıcak havada evimde susuz yaşam sürmeye çalışıyorum” diyerek yaşadığı mağduriyeti aktardı.

