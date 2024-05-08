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İzzet İzcan: “BM kararları temelinde görüşme süreci başlamalıdır”

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın Kıbrıs ziyaretinin önemini vurgulayarak, çözüm sürecinin berhava edilmemesini istedi.

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İzzet İzcan: “BM kararları temelinde görüşme süreci başlamalıdır”
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Holguin’in ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, 6 aylık görev süresinin sonuna yaklaşan Holguin’in karar verme aşamasına geldiğini kaydeden İzzet İzcan, yöneticilerin ayrılıkçı siyasetleriyle bir yere varmanın mümkün olmayacağını belirtti.

İzcan, Ulusal Birlik Partisi ve Cumhurbaşkanı’nın Kosova örneğini kendilerine rehber edildiğini kaydederek, “iki ayrı devlet politikasında ısrar etmenin süreci akamete uğratacağını ve bunun yok olma süreci yaşayan Kıbrıslı Türklerin yaşamsal çıkarlarına zarar vermekte olduğunu” öne sürdü.

“Kıbrıs’ta bulunacak çözüm, BM kararları temelinde federal bir çerçevede olmak zorundadır.“ diyen İzzet İzcan, “Görüşmeler 2017 yılında Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmelidir.“ ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'a, “statükocu ayrıcalıklıların değil, çözüm isteyen Kıbrıs halkının istek ve taleplerini dikkate alması” çağrısında bulunan İzcan, BM kararları temelinde görüşme takviminin ilan edilerek, sürecin başlatılmasını istedi.

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