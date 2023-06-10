İzinsiz inşaatlar mühürlendi

İskele Belediyesi, belediyeden izni olmayan üç yapıyı mühürledi

İskele Belediyesi Zabıta Birimi, İskele Belediyesi’ne bağlı İskele ve köylerinde bulunan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Marketlerin yanı sıra restoran, kafe gibi halkın ortak kullanım alanlarını da denetleyen birim, çevre konusunda da ciddi adımlar atıyor. Gelişime bağlı olarak büyüyen İskele’de çevre konusunda büyük hassasiyet gösteren İskele Belediyesi, insan sağlığından hareketle, özellikle atık sular konusunda, yasaya uymayanlara göz açtırmıyor.

İnsan sağlığından hareketle özellikle son dönemde çevre denetimlerini Başkan Hasan Sadıkoğlu’nun talimatıyla sıklaştıran İskele Belediyesi Zabıta Birimi, arıtması olmayan ya da artması yetersiz olan, dere yataklarının yanı sıra çevreye izinsiz ve kontrolsüz bir şekilde atık atan işletmelere asgari ücret tutarında ceza kesti.

Denetimler neticesinde dere yataklarının yanı sıra çevreye kontrolsüz ve izinsiz bir şekilde atık atanları, arıtması yetersiz olanları ve arıtması hiç olmayanları tespit ederek, cezai işlem uyguladı. Belediyeler Değişiklik yasa tasarısında yer alan madde 122’de belirtilen ‘konut ve işyerlerinin septiklerinin veya atık sularının kontrolsüz bir şekilde dış ortama akıtılması, çalışma ve boşaltma izni olmadan veya belediye tarafından saptanmış yerler dışına septik atıkların dökülmesi’ hususuna uymayan iki ayrı işletmeye para cezası kesti. Yine aynı denetimlerde Çevre Dairesi de söz konusu iki işletmeye cezai işlem uyguladı.

Öte yandan İskele Belediyesi, işyerlerine/inşaat şirketlerine arıtmaların mevzuata uygun hale getirilmesi için süre de tanıdı.

İskele ve köylerinde bulunan işletmeleri de belirli periyotlarda denetleyen İskele Belediyesi Zabıta Birimi, gerçekleştirdiği son denetimlerde, İskele Belediyesi’nden iş yeri açma izin belgesi olmayan iki işletme ile belediyeden ön izin almaksızın su bağlantısı yapan kişi hakkında cezai işlem uyguladı. Zabıta Birimi gıda maddesi üreten, satan işyerlerine gerçekleştirdiği denetimlerde işyeri açma ve çalıştırma izin belgelerinin yanı sıra, sağlık karneleri, geçerlilik süreleri, ürünlerin son kullanma ve imal tarihleri ile hijyen kurallarına uygun olup olmadıklarını da denetledi. Sağlık karnesi süresi geçen 1 restorana ceza kesti. Eksikleri görülen bazı iş yerlerine ise eksiklerin tamamlanması için 10 iş gününü geçmeyen süreler verildi.

İskele Belediyesi, İskele ve köylerinde, yapımına başlanan inşaatları da denetime tabii tutuyor. Bu kapsamda Zabıta Birimi, 3 ayrı bölgede, İskele Belediyesi’nden herhangi bir izni olmadığı tespit ettiği 3 yapıyı İmar Birimi eşliğinde mühürledi.

