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Asya’ya saldıranlar serbest kaldı

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Kıbrıslı Türk Asya Karaali’nin Aya Napa'da darp edilmesiyle ilgili tutuklanan Rum zanlılar koşullu serbest bırakıldı

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Asya’ya saldıranlar serbest kaldı
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Geçen cumartesi günü arkadaşlarıyla eğlenmek amacıyla Aya Napa’ya giden Kıbrıslı Türk Asya Karaali’ye saldırarak, yaralanmasına sebep olan ve Rum polisince tutuklanan iki zanlının duruşması 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Karaali’ye saldıran 22 ve 30 yaşlarındaki iki Kıbrıslı Rum’un önceki gün “Mağusa Mahkemesinde” ele alındığı, sanıklara “darp, ciddi yaralama ve kadına şiddetin önlenmesi kanunlarını çiğnemekten” dava okunduğunu yazdılar.  
Gazete, sanıklar hakkında ırkçılıkla alakalı herhangi bir suçlama getirilmediğini ve önceki gün koşullu serbest bırakıldıklarını aktarırken, duruşmanın ise 6 Temmuz tarihinde gerçekleştirileceğini vurguladı.
Haberde ayrıca, saldırıya uğradığı gece Karaali’nin yanında bulunan Kıbrıslı Türk gence ise, yanında bulundurduğu sopa sebebiyle herhangi bir dava okunmayacağı ancak dava dosyasının bir yıl süreyle açık tutulacağı belirtildi.
 
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