“Izgarella” tepkisi

Türkiye’de Sütaş firması, hellimi “Izgarella” adı altında piyasaya sundu, tepkiler gecikmedi





Türkiye’de bir firmanın hellimi “Izgarella” adı altında piyasaya sunması tepkilere neden oldu.

Türkiye ve Orta Doğu’ya ihracat yapan Akgöl Süt Ürünleri Sanayi direktörlerinden Hüseyin Gürün konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hüseyin Gürün, “Kıbrısımızın yenilebilir mirası olan Hellim'i "Izgarella" adı altında Sütaş firması tarafından üretilip satışa sunulması tarafımızca üzüntü ile karşılanmıştır” dedi.

Akgöl Süt Ürünleri Sanayi direktörlerinden Hüseyin Gürün'ün konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Şirketimiz AKGÖL’ün 42 yıldır üretip, ülkemize, Orta Doğu'ya ve Türkiye'ye ihracının yapıldığı, Kıbrısımızın yenilebilir mirası olan Hellim'i "Izgarella" adı altında Sütaş firması tarafından üretilip satışa sunulması tarafımızca üzüntü ile karşılanmıştır.

Avrupa Birliğininde hellimin sadece ve sadece Güney Kıbrıs'ın coğrafi tescil alma çabası bulunmaktadır. Buna rağmen KTSO'nın yoğun uğraşları ve çalışmaları sonucu "hellim" ve "halloumi" isimlerinin " Kıbrıs'a özgü coğrafi tescilini Türkiye'de almış bulunmaktayız.

Sütaş gibi köklü bir firmanın sadece isim değişikliğine giderek böyle bir mirası ve tarihi bilinçsizce üretime sürmesi bizleri derinden üzmüştür. Biz AKGÖL olarak, 42 yıldır yerli üretime verdiğimiz maddi ve manevi desteğe devam edeceğiz”.

Öte yandan ‘Izgarella’ adlı peynir, sosyal medyada gündem oldu. Uzmanlar, ikiye ayrılırken, vatandaş da tepki gösterdi.

Konu ile ilgili uzmanların aktardığı bilgiler ışığında yasal mevzuatlar çerçevesinde adı değiştirilerek piyasaya sürülen bu ürünlerin herhangi bir sakınca arz etmediği ve Izgarella’nın hellim olduğuna dair bir kanıt olmadığı öğrenildi.



AVUNDUK: “IZGARELLA’NIN BİZİM HELLİMİMİZ OLDUĞUNA DAİR BİR KANIT YOK”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, 2008 yılında Güney Kıbrıs'ın, Avrupa Birliği’ne (AB) yaptığı başvuru sonucunda, hellim hem güneyde hem de kuzeyde tescillenmiş olduğunu ifade etti.

Avunduk, ‘Izgarella’nın Coğrafi Tescil Yasası’na uygun olduğunu, hellim adının kullanılmadığı sürece herhangi bir usulsüzlüğün olmadığını belirterek, “Izgarella’nın bizim hellimimiz olduğuna dair bir kanıt yok… Şirket herhangi bir peyniri de, ızgarada kızartarak fotoğrafı çekip satışa sunabilir” dedi.



ABİTOĞLU: “TEMEL SIKINTI ÜRETİM KALİTESİNİN DÜŞMESİ”

Sosyal medyadan tepki gösteren Girişimci Mustafa Abitoğlu ise, bu işin başka bir boyutu olduğunu, üretim yaptığımız ürüne sahip çıkmadığımızı vurguladı.

Abitoğlu, hellim üreticilerinin gerekli şartları uygulamaması nedeniyle ürünün kalitesinde düşüş yaşandığına dikkat çekerek, hellimin ihracat yapıldığı kesimin artık ürünü bizden almayarak, başka isimlerle piyasaya sürdüğünü belirtti.

Abitoğlu, temel sıkıntının üretim kalitesinin düşmesinden kaynaklandığını yineledi.

Vatandaş, 'Izgarella' isimli ürünün sosyal medya üzerinden görselini paylaşarak, “Bizim olana sahip çıkılmadı dolayısı ile durum budur…” şeklinde tepki gösterdi.

