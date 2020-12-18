KIB-TEK’te yeni oyunlar oynanıyor

Türk-Sen Başkanı Bıçaklı, KIB-TEK’te yıllardır uygulanan çalışma sistemleri yerine özel güvenlik şirketlerinden daha fazla bedel ödenerek hizmet alınmak istendiğini kaydetti





Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı, Kıb-Tek’in özelleştirilmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde KIB-TEK üzerinde yeni yeni oyunlar oynandığını ve kurumda yıllardır uygulanan çalışma sistemleri yerine durup dururken özel güvenlik şirketlerinden daha fazla bedel ödenerek hizmet alınmak istendiğini kaydetti.

Yavaş yavaş Kıb-Tek’in bölümlerinin özelleştirilmesine zemin hazırlamak için hazırlık yapıldığını savunan Bıçaklı, “Ancak bütün ilgililerin bilmesi gerekir ki, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da toplumun malı olan bu kuruma sahip çıkarak özelleştirilmesini engellemek için her türlü yasal eylemi yapmaktan çekinmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bıçaklı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın El-Sen ve Kıb-Tek ile ilgili açıklamalarını “talihsiz” diye niteleyerek, açıklamaların kurumdaki çalışma barışını bozma noktasına getirdiğini belirten Bıçaklı, Arıklı’yı, Kıb-Tek’in daha sağlıklı, daha verimli nasıl üretim yapılabileceği konusunda daha önce alınmış Bakanlar Kurulu kararlarını hayata geçirmeye, sendikayla sürekli istişare içinde olarak dört yeni santralin ivedi olarak alınmasını sağlamaya ve Kıb-Tek’e hep beraber sahip çıkmaya çağırdı.

