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İzcan: “Geçitkale Havaalanının askeri havaalanına dönüştürülmesi tehlikeli ve kabul edilemez”

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İzcan: “Geçitkale Havaalanının askeri havaalanına dönüştürülmesi tehlikeli ve kabul edilemez”
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Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, KKTC hükümeti ile TC hükümeti arasında, Geçitkale Havaalanının tahsisi ve kullanım hakkının Türk Silahlı Kuvvetlerine verilmesine ilişkin protokolün Mecliste onaylanmasının, tehlikeli ve kabul edilemez olduğunu kaydetti.
 
BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Geçitkale Havaalanının kısa bir süre içerisinde, savaş uçaklarının konuşlanacağı askeri bir üsse dönüşeceğini iddia ederek,  “Bölge, sivillerin hayatını tehlikeye atacak askeri bir hedef haline dönüşecektir.” dedi.
 
Kıbrıs’ın, Kıbrıs halkının ortak vatanı olduğunu belirten İzcan, ortak vatana silahlanarak değil, birlikte mücadele ederek ulaşılacağını kaydetti.
 
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