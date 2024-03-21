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Ahmet Savaşan: "Down Sendromlu bireylerimiz için daha çok çalışmalıyız!"

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Ahmet Savaşan: "Down Sendromlu bireylerimiz için daha çok çalışmalıyız!"
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UBP Grup Başkan Vekili Dr. Ahmet Savaşan “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” nedeniyle yaptığı paylaşımda Down Sendromlu bireyler için daha çok çalışma yapılması gerektiğine dikkat çekti.

UBP Grup Başkan Vekili, Lefkoşa İlçe Başkanı Dr. Ahmet Savaşan “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” nedeniyle kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Down Sendromlu bireyler için daha çok çalışma yapılması gerektiğine dikkat çekerek, “Özel gereksinimi bulunan bireylerin gerek yasal, gerekse de diğer alanlarda ihtiyaç duydukları düzenlemelerin yapılabilmesi için iktidar ve muhalefetin birlikte ve samimiyetle çalışarak en kısa sürede sonuç alması kaçınılmaz bir gereklilik olarak karşımızda durmaktadır. Bu gerçeğin altını bir defa daha çizerek, halkımızın da beklentisinin bu yönde olduğunu vurguluyorum” ifadelerini kullandı.

Savaşan’ın paylaşımı şöyle:


Down Sendromlu bireylerimiz için daha çok çalışmalıyız!

Down Sendromlu bireylerin topluma kazandırılmaları için bu güne kadar çeşitli adımlar atılmış olmasına karşın bu adımların yetersiz kaldığı ortadadır. Down sendromlu bireylere ‘normal’ insanlar gibi yaşayabilecekleri standartların yaratılması ve onların ihtiyaç duyduğu fizyoterapi ve mental eğitimleri alabilmelerinin sağlanması konularında başta hükümetimize, muhalefete, üniversitelere, özel sektöre, sivil toplum örgütlerine önemli görevler düşmektedir.

Halkın beklentisi iktidar ve muhalefetin samimiyetle birlikte çalışmasıdır…
Parti gözetmeksizin mecliste görev yapan bütün milletvekillerinin bu hassas konuda üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde olarak hareket edeceğine inanıyorum. Özel gereksinimi bulunan bireylerin gerek yasal, gerekse de diğer alanlarda ihtiyaç duydukları düzenlemelerin yapılabilmesi için iktidar ve muhalefetin birlikte ve samimiyetle çalışarak en kısa sürede sonuç alması kaçınılmaz bir gereklilik olarak karşımızda durmaktadır. Bu gerçeğin altını bir defa daha çizerek, halkımızın da beklentisinin bu yönde olduğunu vurguluyorum.
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