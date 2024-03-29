banner913
banner932
Lefke bölgesinde bugün ses ve data hizmetlerinde kesintiler olacak
Lefke bölgesinde bugün ses ve data hizmetlerinde kesintiler olacak
15 0
"Şimdi eğitim kurumlarında kayıtlı olan herkes kaçak mı?"
14 0
 
Serdinç Maypa tutuklandı
Serdinç Maypa tutuklandı
24 0
Kartingciler sezonu Başbakanlık Bahar Kupası ile açıyor
Kartingciler sezonu Başbakanlık Bahar Kupası ile açıyor
14 0
Mevsimlik 125 işçiden oluşacak
Mevsimlik 125 işçiden oluşacak "yangın hazır kuvvet ekibi" kuruluyor
19 0
Pazar günü saatler bir saat ileri alınacak
Pazar günü saatler bir saat ileri alınacak
63 0
Avrupa'da terör alarmı
Avrupa'da terör alarmı
19 0
banner1012

İyilik Gönüllülerimiz, yaşlılarımıza moral oldu

banner1020

Lapta Huzurevine ziyaret gerçekleştiren Evkaf İyilik Gönüllüleri, yaşlılarımıza moral kaynağı oldu

banner974
İyilik Gönüllülerimiz, yaşlılarımıza moral oldu
banner971
Yaşamları boyunca topluma kattıkları değerlerle her zaman yüreğimizde var olan yaşlılarımız Evkaf İyilik Gönüllüleri tarafından hatırlanmaya devam ediyor. Yalnızca özel günlerde değil, her daim yaşlılarımızı ziyaret ederek yüzlerde tebessüm oluşturan genç gönüllülerimiz devam ettirdikleri iyilik faaliyetleriyle de topluma örnek oluyor. Bu bağlamda kalabalık kadrosuyla Lapta Huzurevine ziyaret gerçekleştiren Evkaf İyilik Gönüllüleri, büyüklerimiz ile samimi bir ortamda sohbet ederken aynı zamanda hediyeleriyle de yaşlılarımıza moral kaynağı oldu.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.