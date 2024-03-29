"Çözüm için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız”

Rum lider Hristodulidis’le görüşen Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Kıbrıs’ın federasyon temelinde yeniden birleşmesini desteklediklerini söyledi ve "Bunun başarılabilmesi için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız” dedi

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ve beraberindeki heyet, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulundu.Güney'de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis’in salı günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüştüğünü, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada ise Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine olan desteğini dile getirdiğini yazdılar.Habere göre Karis, görüşme sonrasında Hristodulidis’le gerçekleştirilen ortak basın açıklamasında, iki ülkenin AB’ye üyeliğinin 20’nci yılı olduğunu hatırlatarak Güney Kıbrıs’la iş birliği ve dostluk ilişkilerini daha da geliştirmeyi arzuladıklarını ifade etti.“Kıbrıs’ın BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde, iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde yeniden birleşmesini desteklediklerini” de vurgulayan Karis; “Bunun başarılabilmesi için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız” şeklinde konuştu.Karis ayrıca, Güney Kıbrıs’ın, Filistin’e deniz yoluyla yardım koridoru açılması yönündeki girişim ve çabalarını memnunlukla karşıladıklarını da ifade etti.Fileleftheros gazetesi ise, Hristodulidis ve Karis’in görüşme sonrasında Yeşil Hattı ziyaret ettiklerini ve Lefkoşa Rum Belediyesinin gözlem noktasından gözetleme gerçekleştirdiklerini yazdı.Habere göre Karin burada yaptığı açıklamada ise; “İnsanların barış içerisinde yaşadığı birleşik bir Kıbrıs yerine Yeşil Hat'tın olmasının üzüntü verici olduğunu” dile getirerek Kıbrıs sorununun çözüme kavuşması dileğini ifade etti.KARİS MECLİS BAŞKANI DİMİTİRU’YLA DA GÖRÜŞTÜAlithia gazetesi ise bir diğer haberinde, Estonya Cumhurbaşkanı Karis’in temasları çerçevesinde Rum meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’yla da bir araya geldiğini yazdı.Karis ve Dimitriu görüşmede Kıbrıs sorunu, Ukrayna ve Gazze konularını ele aldılar.Dimitriu görüşmede, “Avrupa’nın karşı karşıya olduğu sorunların tek çözümünün daha fazla demokrasi ve dayanışma olduğu” vurgusunda bulunurken, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlamasına yönelik desteğini de ifade etti.