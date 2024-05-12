İyilik Gönüllülerimiz, anneleri unutmadı

Evkaf İyilik Gönüllüleri, Anneler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.Kalabalık ekiple yola çıkan genç gönüllüler, Güneşköy’de bulunan 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.Ziyaret esnasında orada bulunan gençlerle keyifli dakikalar yaşayan iyilik gönüllüleri ayrıca özverili bir şekilde her koşulda engelli bireylerimizin yanında olan vefakâr annelere de hediyeler verdi.