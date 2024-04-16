Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer, “İyiliğin olduğu yerde barış kaçınılmaz olur, savaşmak ise anlamsızlaşır” dedi ve Kıbrıs Vakıflar İdaresinin öneminin hem ülke hem de bölge için gün geçtikçe arttığını kaydetti

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer, 1571 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun adayı fetih etmesiyle kurulan Kıbrıs Vakıflarının, 1048 yılında Anadolu’da kurulan vakıf medeniyetinin bir uzantısı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 975 yıllık bu felsefenin insani değerlerin tümünü içerdiğini vurgulayan Tümer, “Bu değerler, insanlığa karşı güler yüz göstermek, işinin hakkını vermek, yardımlaşmaya faydalı, amaçlı ve erdemli bir hayat sürdürmeyi içerir” diye konuştu.

Geçmişte mallarını vakfeden ataların, iyilikte yarışmak adına sahip oldukları mal varlıklarını sonsuza kadar özel mülkiyetten çıkartarak, toplumsal dayanışmanın zirvesinde bir yaşam sürdüğünü ifade eden Tümer, hayata dokunan pek çok vakıf kurulduğunu ve yüzyıllar boyunca yaşayacak vakıf medeniyeti oluşturulduğunu belirtti.

“Savaşların, hırsın, bencilliğin, aşırı tüketimin, materyalizmin hüküm sürdüğü günümüzde hepimizin değerlerimizi hatırlamaya, öğrenmeye ihtiyacı vardır” diyen Tümer, sürdürülebilir olanın üretime, paylaşıma ve faydaya odaklanmak, hayata dokunacak iyi bir şeyler yapmak olduğunu anlamak gerektiğini kaydetti. Tümer, daha güzel bir dünyanın bu şekilde oluşturulacağını ifade etti.

“Unutulmamalıdır ki iyiliğin olduğu yerde barış kaçınılmaz olur, savaşmak ise anlamsızlaşır” diyen Tümer, Kıbrıs Vakıflar İdaresinin öneminin hem ülke hem de bölge için gün geçtikçe arttığını kaydetti.

