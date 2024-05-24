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20. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “Öteki Venedik Taciri” sahnelendi

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20. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “Öteki Venedik Taciri” sahnelendi
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20’nci Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında “Öteki Venedik Taciri” sahnelendi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB)  “Çıkın Işığa Buluşabilenler, Sevindirebilenler, Değişebilenler” sloganıyla bu yıl 20’ncisini düzenlediği Festival kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi üçüncü temsile ev sahipliği yaptı.
Kumbaracı50’nin, William Shakespeare’in Venedik Taciri’nden uyarladığı tek perdelik oyunda  önyargı ve ayrımcılığın adaletsizlikle nefreti nasıl büyüttüğü anlatıldı.
Oyuncu kadrosunda da yer alan yönetmen İsmail Sağır’a oyunda Çağdaş Tekin, Deniz Danışoğlu, İbrahim Arıcı, İpek Türktan, Tuğra Can Bıçak ve Yiğit Sertdemir eşlik etti. Oyunun sonunda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyuncusu Aytunç Şabanlı, Kumbaracı50 ekibine çiçek ve plaket takdiminde bulunarak, başta oyuncu ve yönetmen İsmail Sağır olmak üzere tüm ekibe teşekkür etti.

Çocuklara özel “Büyülü Prens” oyunu ile festival devam ediyor

20. Kıbrıs Tiyatro Festivali, Van Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Büyülü Prens” isimli çocuk oyunu ile devam edecek.
Oyun yarın saat 16.00'da YDÜ AKKM’de sahnelenecek.
Festival biletleri, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesi ve biletinial.com’dan alınabiliyor.
 
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