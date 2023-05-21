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İthal bir üründe limitüstü kalıntı

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İthal bir üründe limitüstü kalıntı
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Tarım Dairesi, 12-18 Mayıs tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Açıklamaya göre, ithal ürünlerde 25 numunede 24 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı.  
Orc Foods’a ait Elma Goldenda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.
Yerli ürünlerde ise, 8 numunede 8 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendiriliyor.
 
19 Mayıs 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Trustland Petroleum Ltd. İthal DDGS Temiz
Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz
Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz
Hürsen Tarım Ltd. İthal Domates Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Çilek Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Kırmızı Kal. Biber Temiz
TÜK İthal Arpa Yemlik Temiz
Holly Grains Ltd. İthal Arpa Yemlik Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Armut S.M Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Pinky Lady Temiz
Hürsen Tarım Ltd. İthal Domates Temiz
M. HacıAli Ltd. İthal Soya Fasulyesi Temiz
Köşe Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Köşe Tic Ltd. İthal Elma Granny Temiz
Köşe Tic Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Orc Foods İthal Elma Golden Limit Üstü
Orc Foods İthal Elma Stk. Temiz
Serkan Keski Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz
Şaban Benk Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz
Vehbi Kabak Mağusa Hıyar Temiz
Oktay Bağman Mağusa Kapya Biber Temiz
İbrahim Saraç Mağusa Hıyar Temiz
Engin Hürsen Bostancı Çilek Temiz
Halit Aydıç Bostancı Beyaz Şahurha Kabak Temiz
Halit Aydıç Bostancı Siyah Şahurga Kabak Temiz
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