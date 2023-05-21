İthal bir üründe limitüstü kalıntı

Açıklamaya göre, ithal ürünlerde 25 numunede 24 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı.
Orc Foods’a ait Elma Goldenda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.
Yerli ürünlerde ise, 8 numunede 8 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendiriliyor.
|19 Mayıs 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Trustland Petroleum Ltd.
|İthal
|DDGS
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Hürsen Tarım Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Çilek
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Kırmızı Kal. Biber
|Temiz
|TÜK
|İthal
|Arpa Yemlik
|Temiz
|Holly Grains Ltd.
|İthal
|Arpa Yemlik
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Pinky Lady
|Temiz
|Hürsen Tarım Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|M. HacıAli Ltd.
|İthal
|Soya Fasulyesi
|Temiz
|Köşe Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Köşe Tic Ltd.
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|Köşe Tic Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Orc Foods
|İthal
|Elma Golden
|Limit Üstü
|Orc Foods
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Serkan Keski
|Yeşilyurt
|Asma Yaprağı
|Temiz
|Şaban Benk
|Yeşilyurt
|Asma Yaprağı
|Temiz
|Vehbi Kabak
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|Oktay Bağman
|Mağusa
|Kapya Biber
|Temiz
|İbrahim Saraç
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|Engin Hürsen
|Bostancı
|Çilek
|Temiz
|Halit Aydıç
|Bostancı
|Beyaz Şahurha Kabak
|Temiz
|Halit Aydıç
|Bostancı
|Siyah Şahurga Kabak
|Temiz