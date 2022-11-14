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İtfaiye’den uyarı: “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”

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İtfaiye, temizlik maksadı ile olsa bile her türlü ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlattı

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İtfaiye’den uyarı: “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”

İtfaiyeden yapılan duyuruda, ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda yakılan ateşin kontrol dışına çıkıp yangına sebebiyet verebileceğinin unutulmaması gerektiğini bildirdi.
İtfaiye duyurusunda yangınları önlemede ve yangın oluşması durumunda şu kurallara uyulması istendi:

“Seyahat halinde iken araçlarımızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmamalıdır. Sigara izmaritlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde ve malzemeler üzerine atmayınız. İş yerleriniz ve konutlarınızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacıyla elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız. Özel araçlar, tarımsal araçlar, toplu taşıma araçları ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız, meydana gelecek yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir. Araçlarınızın içerisinde azami 2 kg. kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir. İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”
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