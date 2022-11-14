“2. Yaratıcı Yazarlık Atölyesi” başladı

“2. Yaratıcı Yazarlık Atölyesi” Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü evsahipliğinde başladı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Damla Derneği ve Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde yapılan "Yaratıcı Yazarlık Atölyeleri" projesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında da yazar adayları ile buluşmaya devam ediyor.2022 yılında düzenlenen atölyeler nihayetinde, yazarlığını proje katılımcılarının yaptığı “Lefkara” hayat, sanat, edebiyat dergisi, yayın hayatına kazandırıldı ve yeni sayılarını okuyucularıyla buluşturmayı sürdürüyor.“2. Yaratıcı Yazarlık Atölyesi” faaliyeti kapsamında Abdullah Kasay ve Ulvi Kubilay Dündar’ın konuşmacı olarak yer aldığı faaliyet, 12-13 Kasım tarihleri arasında Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Projenin 2022 yılındaki son atölyeleri 10-13 Aralık tarihlerinde Lefkoşa YEE mekânlarında gerçekleştirilecek. Her atölye için alanında tanınmış farklı isimler tarafından yönetilmesi planlanan etkinliğin, 2023 yılında da 21 Mart Dünya Şiir Günü ve 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kapsamında düzenlenmesi ve bir edebiyat festivali atmosferinde geçmesi bekleniyor.