İsyan ettiren görüntüler

Alevkayası Piknik Alanı, duyarsız vatandaşların piknik yaptıktan sonra atıklarını gelişigüzel bırakarak gitmesi nedeniyle çöplüğe döndü

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük piknik alanlarından biri olan Alevkayası, sorumsuz vatandaşların ardında bıraktığı çöplerle kirleniyor.Alevkayası Piknik Alanı, yurttaşların piknik yaptıktan sonra geride bıraktıkları atıklarla çöplüğe döndü.Piknik alanında yeterli sayıda çöp bidonu olmasına rağmen çıkan çöpler masaların veya mangalların yanı başında gelişigüzel bırakılıyor.Piknik alanına gelişigüzel bırakılan poşetler, poşetler içindeki yiyecek artıkları, kömür paketleri ile boş bira şişeleri çöplük görüntüsüne neden doluBazı çevre dostu vatandaşlar, son yıllarda ülkemizde artarak devam eden çevre kirliliğinin morallerini bozduğunu ifade ederek, bu konuda bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.Çevre dostu vatandaşlarımız, geçtiğimiz günlerde doğa fotoğrafı çekmek amacıyla gittikleri Alevkayası bölgesinde çektikleri bu fotoğrafların utanç verici olduğunu ifade ederek "Bir çevre klâsiği, gelenek hiç değişmiyor !!!! Toplamaktan usandık, artık yeter” diyerek isyanlarını dile getirdiler.Her gittikleri bölgede fotoğraflardaki kirliliğe benzer görüntülerle karşılaştıklarını ve bundan rahatsız olduklarından dolayı bu çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için çöpleri topladıklarını söyleyen vatandaşlarımız, ancak bu çevre duyarsızlığını yapanların cezasız kalmaması gerektiğini sözlerine eklediler.