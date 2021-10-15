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Cemil öğretmenden duyarlı davranış

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Dipkarpaz İlkokulu sınıf öğretmeni Cemil Gürsel, kendi imkanları ile Apostolos Andreas Manastır'nın çevresindeki çöpleri toplayarak çevre dersi verdi

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Cemil öğretmenden duyarlı davranış
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Dipkarpaz İlkokulu'nda 10 yıldır öğretmen olarak görev yapan Cemil Gürsel, Apostolos Andreas Manastırı çevresinden 9 torba çöp topladı, Fotoğraf Sanatçısı Yıltan Taşçı bu durumu sosyal medya hesabından paylaşarak, Gürsel’e teşekkür etti.
Belediyenin yetki alanında olmamasına karşın yıllardır buradaki çöpleri aldıklarını anlatan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ise bölgeyi geçen hafta temizlediklerini, uçurum alanındaki çöplerin toplanması için de ekiplerinin görevlendirildiğini anlattı.


Yıltan Taşçı’nın sosyal medya paylaşımı ise şöyle:
“Dipkarpaz Belediyesi'nin ve/veya Çevre Dairesi'nin yap(a)madığını öğretmen Cemil Gürsel yaptı. helal olsun cemil öğretmene...
Cemil Gürsel, 10 yıldır Dipkarpaz İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan yurtsever bir kardeşimiz.


Dün (önceki gün) öğleden sonra, fırsat bulup Apostolos Andreas Manastırı'nın çevresindeki çöpleri topladı ve 9 torbaya doldurdu. Yaklaşık 4-5 torbalık çöpü de önümüzdeki günlerde toplayacak.
Aylardır yayınladığım rezaletin fotoğrafının yanına bana gönderdiği fotoğrafı da koyarak sizlerle paylaşıyorum.
Helal olsun sana Cemil Öğretmen... Dipkarpaz Belediyesi'nin ve/veya Çevre Dairesi'nin aylardır toplamadığı çöpü sen topladın.
Seninle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sana. İyi ki varsın.”
 
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