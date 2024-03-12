Gençlik Gücü’nde Borataş dönemi

Necati Külahlılar
China Bazaar Gençlik Gücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Borataş getirildi.
Derviş Kolcu ile yollar ayrıldıktan sonra arayışlarını sürdüren Gençlik Gücü yönetimi tecrübeli teknik adamla anlaşmaya vardı.
Mustafa Borataş takımıyla ilk çalışmasını bugün gerçekleştirdi.
Borataş ilk antrenmanında yaptığı açıklamada ligin geri kalan maçlarını kazanıp üst sıralara yükselmek istediklerini ifade etti.
Tolga Güçsoy'un teknik heyette olacağını belirten Borataş, kaleci antrenörünün bu hafta içinde belirleneceği açıkladı.
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