İstifa nedeni sağlık sorunları mı?

Faiz Sucuoğlu’nun bugün YDÜ Hastanesi’nde safra kesesi ameliyatı olacağı ve bu ameliyat öncesinde doktorunun Sucuoğlu’na kesinlikle stres ve sıkıntı yapmaması gerektiği yönünde direktif verdiği öğrenildi

Büyük bir farkla kurultay yarışını kazanmasına ve Ulusal Birlik Partisi’nin genel seçimlerden birinci parti olarak çıkmasına rağmen Başbakanlık süresi oldukça kısa olan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, parti genel başkanlık koltuğunda da daha fazla oturamadı.

Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen gayri resmi toplantıda, Başbakan Ünal Üstel’in UBP İlçe Başkanları’ndan “olağanüstü” kurultay” talep ettiği haberi gündemde bomba etkisi yaratmıştı.

Ağustos ayı içerisinde başlayan bu sürecin sonunda, Başbakan Üstel hedefine ulaştı. Faiz Sucuoğlu’nun geri çekilmesiyle birlikte, Ersan Saner döneminde olduğu gibi, yerel seçimler öncesinde gerçekleştirilecek seçimsiz olağanüstü bir kurultay ile Başbakan Ünal Üstel’in UBP Genel Başkanı olması ve parti içerisindeki çift başlılığın sona ermesi bekleniyor.

KURULTAY TARTIŞMALARI YEREL SEÇİM SÜRECİNİN ÖNÜNE GEÇTİ…

Yerel seçim sürecine girilen şu günlerde, henüz daha aday belirleme aşamasına gelemeyen Ulusal Birlik Partisi’nin gündeminde olağanüstü kurultay olduğu ve UBP’de bitmek bilmeyen kurultay tartışmaları, gündemde üst sıralardaki yerini korumaya devam etmişti.

UBP’de yıllardan beridir devam eden ve kurultaylarda da “UBP sadece genel başkanını değil ülkenin başbakanını da seçiyor” söylemlerine de yansıyan genel başkanın başbakan olması geleneğinin devam ettirilmesi isteniyordu.

UBP’nin tabandan tavana her kademesinde, parti içerisinde çift başlılık yaşandığı eleştirilerinin yapıldığı ve bu konunun çözülmesi gerektiğine yönelik kulaktan kulağa yayılan ve yükselen söylemler Faiz Sucuoğlu’nun genel başkanlıktan istifasını getirdi.

HENÜZ BİR HAFTA ÖNCE “GÖREVİMİN BAŞINDAYIM” DEMİŞTİ…

Tam bir hafta önce parti genel başkanlığından istifa konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Faiz Sucuoğlu, istifa etme gibi bir niyeti olmadığını ve 3 yıl sonra gerçekleştirilecek olağan kurultaya kadar görevinin başında olduğunu belirterek, “Olağan kurultayda kaybedersem görevden giderim” demişti. Sucuoğlu’nun bu sözlerinin üzerinden kısa bir süre sonra istifa kararı alması büyük bir şaşkınlık yaratırken, geçtiğimiz hafta sonu büyük bir trafik kazasını şans eseri hiçbir yara almadan atlatan Sucuoğlu ailesinin yaşadığı bu travmanın söz konusu kararda etkisi olduğu düşünülüyor.

AİLESİNİN İSTEĞİNİ KIRAMADI…

HALKIN SESİ’nin, Sucuoğlu’na yakın güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre; Faiz Sucuoğlu’nun eşi ve kızlarının babalarının sağlık durumundan endişe ettikleri için, genel başkanlık görevinden istifa edip, vekil olarak siyasi yaşamına devam etmesini talep ettikleri öğrenildi. Yaşadığı stresli süreç nedeniyle sağlık durumunun bozulmasından endişe eden ailesinin bu isteğini kırmayan Faiz Sucuoğlu’nun bugün YDÜ Hastanesi’nde safra kesesi ameliyatı olacağı ve bu ameliyat öncesinde doktorunun Sucuoğlu’na kesinlikle stres ve sıkıntı yapmaması gerektiği yönünde direktif verdiği öğrenildi.

