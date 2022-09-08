Töre’den komutanlara ziyaret

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nu ziyaret etti.Tümgeneral Öztürk ve Tümgeneral Topaloğlu’na iade-i ziyarette bulunan Başkan Töre, KTBK ve GKK karargahlarına gelişinde askeri törenle karşılandı. Töre, ziyaretlerinde özel anı defterini de imzaladı.