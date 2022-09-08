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Töre’den komutanlara ziyaret

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Töre’den komutanlara ziyaret
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nu ziyaret etti.



Tümgeneral Öztürk ve Tümgeneral Topaloğlu’na iade-i ziyarette bulunan Başkan Töre, KTBK ve GKK karargahlarına gelişinde askeri törenle karşılandı. Töre, ziyaretlerinde özel anı defterini de imzaladı.
 
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