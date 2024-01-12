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“Kuzey’deki arazilerin yüzde 80’i Rumların”

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BKP, Akan Kürşat’ın tutuklanmasının, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan insanların güvende olmadığını gözler önüne serdiğini belirtti

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“Kuzey’deki arazilerin yüzde 80’i Rumların”
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Avukat Akan Kürşat’ın, Kıbrıslı Rumlara ait malların satışına aracılık etmesi nedeniyle İtalya’da tutuklanmasının, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan insanların güvende olmadığını gözler önüne serdiğini ileri sürdü.
“Kuzey Kıbrıs’ta var olan arazilerin yüzde 80’inin 1974 öncesi Kıbrıslı Rumlara ait olduğu dikkate alındığında, ciddi bir krizle karşı karşıya olduğumuz görülmektedir” diyen İzzet İzcan, “Çözümsüzlük çözümdür diyerek halkı kandıranlar, yaşananlardan sorumludur” dedi.
“Kıbrıslı Türkler için tek bir çıkış yolu vardır, o da ülkenin Federal Birleşik Kıbrıs çatısı altında bütünleştirilerek, uluslararası hukuka uygun, erken ve acil çözümdür” ifadelerini kullanan İzzet İzcan, görüşmelerin 2017 yılında Crans Montana’da kaldığı yerden acilen başlatılarak sonuçlandırılması çağrısında bulundu.
 
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